FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Medigene-Aktien haben am Donnerstagmittag mit plus 3,5 Prozent auf 14,07 Euro zu den TecDax-Favoriten gehört. Tags zuvor waren die Papiere des Spezialisten für Immuntherapien gegen Krebs schon einmal auf dieses Niveau geklettert, bevor letztlich Gewinnmitnahmen eingesetzt hatten.

Im Bereich Immunonkologie sorgen seit einiger Zeit Übernahmen für Fantasie. Neue Nahrung erhielt sie am Mittwoch vom Bericht über einen Vorstoß des Biotechkonzerns Celgene in Richtung Juno Therapeutics. Deren Papiere schossen tags zuvor um über die Hälfte nach oben. In der Krebsimmuntherapie gehe es aktuell nicht um Bewertungen, sondern um strategische Preise, erklärte Börsenbriefautor Hans Bernecker./ag/jha/

ISIN DE000A1X3W00

