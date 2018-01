In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger - und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es um Medigene, Juno Therapeutics, Infineon, Millennial Lithium, Orocobre, Tesla, Mogo Finance und Global Blockchain. Die Übernahmefantasie bei den Biotech-Werten ist von den USA nach Deutschland geschwappt und hat die Aktie von Medigene auf ein Mehrmonatshoch getrieben. Bei Juno Therapeutics haben bereits Übernahmegerüchte gereicht, den Kurs der Aktie in kürzester Zeit um über 40 Prozent in die Höhe zu katapultieren.Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um die beiden Lithium-Werte Millennial Lithium und Orocobre, bei denen es gerade so richtig rund geht, um den Aufschwung bei Tesla und um gute Kaufgelegenheiten bei den beiden Blockchain-Werten Mogo Finance und Global Blockchain.Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach in auf www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.