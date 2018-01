Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis vor Quartalszahlen auf "Neutral" belassen. Der Pharmakonzern dürfte einen starken Ausblick auf 2018 geben, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sei in den durchschnittlichen Marktschätzungen aber bereits enthalten./ajx/bek Datum der Analyse: 18.01.2018

ISIN: CH0012005267