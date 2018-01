Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Eni von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 14,50 auf 16,00 Euro angehoben. Für eine positive Einschätzung des europäischen Ölsektors könnten die Ölpreise auch unter 65 Dollar je Fass bleiben, schrieb Analyst Bertrand Hodee in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Bei Preisen zwischen 55 und 60 Dollar könnten die Konzerne ihre freien Barmittel dank anhaltender Disziplin bei den Investitionen und eines stützenden Raffinerie- und Petrochemie-Umfelds maximieren. Die Dividenden würden aus eigener Kraft abgedeckt. Bei Eni sei es nun an der Zeit, die im vergangenen Jahr im Vergleich mit anderen Ölwerten schwächere Kursentwicklung wieder aufzuholen./ajx/tih Datum der Analyse: 18.01.2018

