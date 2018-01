Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für BP von 505 auf 535 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Für eine positive Einschätzung des europäischen Ölsektors könnten die Ölpreise auch unter 65 Dollar je Fass bleiben, schrieb Analyst Bertrand Hodee in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Bei Preisen zwischen 55 und 60 Dollar könnten die Konzerne ihre freien Barmittel dank anhaltender Disziplin bei den Investitionen und eines stützenden Raffinerie- und Petrochemie-Umfelds maximieren. Die Dividenden würden aus eigener Kraft abgedeckt. BP habe sich in der Phase der gesunkenen Ölpreise richtig verhalten, finanzielle Disziplin gezeigt und die Aktionäre im Auge behalten. Die Ölkatastrophe im Golf von Mexiko belaste aber noch immer./ajx/tih Datum der Analyse: 18.01.2018

ISIN: GB0007980591