Morgen werden die Optionen auf Aktien und Indizes abgerechnet - verfälscht das das Bild bei der Aktie der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008)? Und wenn ja - in welcher Hinsicht? Wird die Aktie durch die Abrechnung der Optionen im Vorfeld gedrückt - oder aber gebremst? Dass der Verfalltermin eine Rolle spielt, lässt sich vermuten, weil die Aktie nahe des Strike-Preises von 15 Euro festzukleben scheint. Möglich wäre es durchaus, dass größere Akteure am Terminmarkt ein Interesse daran haben, dass die Deutsche Bank in einem engen Umfeld um diese 15 Euro in die Abrechnung geht. Aber wenn das der Fall wäre, wäre es eben ein höchst kurzlebiger Faktor. Was passiert danach?

Die Bilanz des vierten Quartals wird ...

