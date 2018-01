Unterföhring (ots) -



Wer wird "Germany's next Topmodel" 2018? Elisabeth (22) aus Pfaffenhofen, die bereits in Australien, New York und Spanien lebte? Trixi (18) aus Paris, die elf Jahre professionell Ballett tanzte? Bruna (24) aus Offenbach, die der Liebe wegen aus Brasilien nach Hessen zog? Sally (17) aus Remscheid, die in ihrer Freizeit gerne rappt? ProSieben stellt auf https://www.prosieben.de/tv/germanys-next-topmodel/models-2018 die ersten 34 Topmodel-Anwärterinnen der 13. Staffel in Steckbriefen und exklusiven Videos vor.



Welcome to Paradise - Heidi Klum beginnt erstmals in der Karibik die Suche nach 'Germany's next Topmodel' 2018. An einem Traumstrand stellen Thomas Hayo und Michael Michalsky der Jurychefin 50 Topmodel-Anwärterinnen vor, die sie in ganz Deutschland gesucht haben. Die erste Folge der neuen Staffel läuft am 8. Februar, um 20:15 Uhr, auf ProSieben.



"Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" - ab 8. Februar immer donnerstags, um 20:15 Uhr, auf ProSieben



