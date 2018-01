Wien - Vorweg es sieht nach Besserung aus, wenn man sich die Emissionen der letzten zwei Tage betrachtet, jedoch musste der Markt zur Kenntnis nehmen, dass die Spreadniveaus nach unten derzeit ausgereizt sind, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).So habe beispielsweise die niederländische Agency Bank Nederlandse Gemeenten kürzlich das geplante Volumen einer Emission von EUR 1 Mrd. auf EUR 500 Mio. reduzieren müssen, da man nicht auf ausreichendes Investoreninteresse gestoßen sei. Auch die Bid to Cover Ratios im Covered Bond Bereich hätten im Januar mehrheitlich unter der Marke von 1,5 gelegen, was historisch niedrige Niveaus bedeute und dies obwohl die EZB weiter hin stark engagiert sei und teilweise 50% und mehr des Investoreninteresses auf sich vereine. (Ausgabe 2 vom 18.01.2018) (18.01.2018/alc/a/a)

