Wien - Fidelity International hat die Stelle eines Head of Stewardship and Sustainable Investing neu geschaffen und diese an Michael Gibb übertragen, so die Experten von "FONDS professionell".Gibb manage damit künftig Fidelitys Strategie in den Bereichen Engagement, Stimmrechtspolitik und Integration von ESG-Themen für die gesamte aktive Produktpalette des Asset Managers. Er werde die Aktivitäten innerhalb des ESG-Teams leiten und solle dazu beitragen, Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren stärker in die Anlageprozesse von Fidelity zu integrieren.

Den vollständigen Artikel lesen ...