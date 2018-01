Stuttgart (ots) - Die Integrata AG als eines der führenden Learning & Development Unternehmen bietet mit PMTalk eine Lernlösung für Projektmanagement, die den Anforderungen des digitalen Zeitalters entspricht. Wer eine PMP®, CAPM®-Zertifizierung anstrebt oder PDUs für die Fortbildung und Re-Zertifizierung erwerben möchte, kann seine Ziele nun mit PMTalk unabhängig von Ort und Zeit, flexibel und ohne Seminarbesuch erreichen. Die innovative Lernlösung wurde in Zusammenarbeit mit Threon, einem langjährigen strategischen Partner der Integrata Cegos Group, entwickelt. Sie umfasst das komplette PMP® und CAPM® Weiterbildungsangebot und ist die erste Lernplattform, die es ermöglicht, Zertifizierungsvorbereitungen nach PMI®-Standards über individuelle didaktische Lernpfade durchgängig online vorzunehmen.



Die Globalisierung wie auch die Digitalisierung in der Unternehmenswelt verlangen von Projektmanagern eine Einsatzbereitschaft, die selten in das Raster geregelter Bürozeiten passt. Insbesondere bei laufenden und internationalen Projekten fehlt meist die Zeit für Präsenzseminare. Projektmanager sind stets daran interessiert, sich in einem professionellen digitalen Umfeld zu vernetzen und auszutauschen - PMTalk ist exakt für diese Zielgruppe bestimmt.



PMTalk als digitale, vernetzte Lernlösung mit zertifizierten Online Coaches



PMTalk ist eine Lernplattform, die genau auf die Bedarfsanforderungen der Kunden der Integrata Cegos Group zugeschnitten ist. Die digitale Lernlösung macht Weiterbildung Job-kompatibel. Das heißt, Lerneinheiten können dann absolviert werden, wenn Zeitfenster vorhanden sind - unabhängig vom Aufenthaltsort. Individuelle Einstellungen steuern das Lerntempo. Die Lernformate und -methoden sind nach neuesten wissenschaftlichen und didaktischen Erkenntnissen konzipiert und jederzeit über digitale Endgeräte abrufbar. Auch die Möglichkeit zum fachlichen und sozialen Austausch ist integriert. PMTalk bietet vernetztes Lernen und stellt neben individuell auf jeden Einzelnen abgestimmten Lernpfaden ein exzellentes Lernumfeld zur Verfügung. Die Betreuung erfolgt durch einen zertifizierten Online Coach, der rund um die Uhr kontaktiert werden kann. Fragen werden innerhalb von 48 Stunden beantwortet. Lernblockaden oder komplexe Fragestellungen können direkt mit dem Online Coach geklärt werden. Der Austausch der Teilnehmer untereinander (Social Collaboration) wird über Komponenten wie Chats, Foren, Skype, Webcasts oder den Virtual Classroom gewährleistet. Lernfortschrittskontrollen und Prüfungssimulationen runden das Angebot ab. PMTalk ist sofort verfügbar und kann für Firmenkunden wie auch als Single Sign-on realisiert werden.



PMTalk ist ein Beispiel für eine voll elektronische Learner Experience



"Die Kombination aus Expertenwissen zu Projekt-, Programm- und Portfoliomanagement sowie didaktischer Kompetenz und technischem Know-how in einem globalen, anerkannten Netzwerk ist einzigartig in Europa und macht PMTalk zu einem zukunftsweisenden, ganzheitlichen Lernangebot für nachhaltigen Lernerfolg", erläutert Ingmar J. Rath, CEO der Integrata Cegos Group, und ergänzt: "Dabei legen wir großen Wert auf eine echte "Learner Experience". Unabhängiges, flexibles und selbstbestimmtes Lernen wird noch wichtiger werden, als es schon ist. Wir schaffen die Voraussetzung für erfolgreiches und effizientes Lernen, indem wir alle Lerninhalte, Medien und Lösungen sowie den sozialen Austausch in einer personalisierten Lernumgebung bündeln. So kann jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter den individuell passenden Lernweg gehen, der zum Ziel, im Fall von PMTalk also zur Zertifizierungsvorbereitung im Projektmanagement, führt."



Ab Mitte 2018 wird die spezifische PMTalk-Plattform zudem Bestandteil der digitalen Lernplattform der Integrata Cegos Group, dem LearningHub@Cegos, welche man im Hinblick auf die zukünftigen Anforderungen an die Weiterbildung entwickelt hat.



Integrata AG und Cegos Group



Als Unternehmen der Cegos Group ist die Integrata AG einer der führenden europäischen Full Service-Anbieter für Qualifizierungsprojekte und Qualifizierungsprozesse, Trainingslogistik sowie Seminare. Das Unternehmen besteht seit 1964 und ist in den Themenbereichen Personalentwicklung, Organisationsentwicklung und Informationstechnologie für seine Kunden tätig. Das Portfolio deckt über 1.200 Kernthemen ab und umfasst klassische sowie digitale Lerninhalte, Lernmethoden und Medien. 150 Berater helfen umfassend bei der Auswahl zielführender Qualifikationsmaßnahmen. Ca. 200 festangestellte Mitarbeiter sorgen für eine optimale Organisation und mehr als 1.400 erfahrene Referenten für einen nachhaltigen Wissenstransfer. An 15 Standorten in Deutschland stehen den Teilnehmern neben Seminarräumen auch über 1.000 modern ausgerüstete IT- Arbeitsplätze zur Verfügung. Seit 2014 ist die Integrata AG in die Cegos Group integriert.



Cegos Group



Seit der Gründung im Jahre 1926 ist die Cegos Group weltweit führender Anbieter für professionelles und nachhaltiges Training. Cegos beschäftigt derzeit 1.000 Mitarbeiter/innen und ist in 11 europäischen, asiatischen und lateinamerikanischen Ländern mit eigenen Tochtergesellschaften tätig. Darüber hinaus ist Cegos in mehr als 50 Ländern weltweit durch Partnerunternehmen und Distributoren vertreten, die zu den führenden Weiterbildungsunternehmen und Technologie-Experten zählen.



PMI®, the Registered Education Provider logo, PMBOK®, PMP®, CAPM®, PMI-RMP®, PMI-ACP® Pulse of the Profession, the PMI® logo and the PMP® logo are marks of the Project Management Institute, Inc.



