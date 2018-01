Das Portfoliobarometer wertet Daten aus allen bei finanztreff.de hinterlegten Portfolios aus und gibt eine Übersicht unterschiedlicher Portfoliotranskationen. Es befindet sich im Überblick von Mein finanztreff, am unteren Ende. Melden Sie sich dafür hier mit Ihrem Nutzernamen an, oder registrieren Sie sich für diese Funktion kostenfrei. In der ersten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...