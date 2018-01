Die NordLB hat die Einstufung für Commerzbank auf "Verkaufen" mit einem Kursziel von 9,50 Euro belassen. Die europäische Bankenlandschaft sei von einem schwachen Ertragsumfeld, einem hohen Wettbewerbsdruck und enormen Kosten für die Digitalisierung geprägt, schrieb Analyst Michael Seufert in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Angesichts einer guten Konjunkturentwicklung, langsam steigender Zinsen und der Hoffnung auf ein Ende regulatorischer Verschärfungen halte er jedoch an seiner neutralen Einschätzung des Sektors fest./edh/bek Datum der Analyse: 18.01.2018

ISIN: DE000CBK1001