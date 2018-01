Hamburg (ots) - Mit Torben Roß hat sich die auf langfristige Auslandsversicherungen spezialisierte BDAE GRUPPE zum 15. Januar 2018 einen ausgewiesenen Versicherungsexperten an Bord geholt. Der 42-Jährige folgt auf Vertriebsdirektor Dennis Perlmann, der das Unternehmen nach mehr als zehnjähriger hervorragender Zusammenarbeit zu Ende März 2018 verlässt.



Nach einem mehrjährigen Zwischenstopp bei einem Versicherungsmakler-Büro durchlief Roß in den letzten elf Jahren erfolgreich mehrere Stationen bei der Grundeigentümer-Versicherung VVaG. Neben der Betreuung und Weiterentwicklung der Makleranbindungen zeichnete er unter anderem verantwortlich für den Aufbau des Vertriebsinnendienstes. Dazu gehörten auch die Einführung und Weiterentwicklung der Online- und Social-Media-Marketing-Aktivitäten der Gesellschaft.



Der gebürtige Norddeutsche bringt mehr als 20 Jahre profundes Fachwissen im Versicherungswesen mit. Im Anschluss an seine Ausbildung zum Versicherungskaufmann bei der Debeka war er dort sowohl im Innen- als auch Außenvertrieb tätig. Später wechselte er zum amerikanischen Konzern Chubb Insurance, wo er als Underwriter sein Assekuranz-Know-how weiter ausbaute.



Neue strategische Ausrichtung der BDAE Gruppe



"Wir freuen uns, mit Torben Roß einen Vertriebsexperten an Bord zu haben, der nicht nur den deutschsprachigen Versicherungsmarkt sehr gut kennt, sondern auch über internationale Erfahrungen in diesem Bereich verfügt", sagt Philipp Belau, kaufmännischer Leiter bei der BDAE Gruppe. Die Unternehmensgruppe hat seit dem Einstieg des Mehrheitsgesellschafters MSH International im Juli 2017 eine noch stärkere globale strategische Ausrichtung als bisher.



"Die Versicherungswelt befindet sich wie so viele andere Branchen im Wandel, aber der Dienst am Kunden und an den Vertriebspartnern steht immer an erster Stelle. Ich freue mich besonders auf den persönlichen Kontakt zu den bestehenden und potenziellen BDAE-Vertriebspartnern", sagt Torben Roß über seine neue Position.



Die BDAE Gruppe entwickelt und vertreibt seit mehr als 20 Jahren exklusive langfristige Auslandsversicherungen für Privatpersonen sowie Mitarbeiter international tätiger Firmen im Ausland. Das Produktportfolio bildet zum einen die deutsche Sozialversicherung im Ausland nach und offeriert zum anderen neben weiteren privaten Versicherungslösungen ein umfassendes Beratungskonzept für den Bereich Auslandsentsendungen und Global Mobility.



Ein Porträtfoto von Torben Ross finden Sie hier: http://ots.de/FLeni



