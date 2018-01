Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Continental auf "Sell" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Auf der Automesse in Detroit habe der Autozulieferer und Reifenhersteller bestätigt, dass eine mögliche Änderung der Konzernstruktur analysiert werde, schrieb Analyst Fei Teng in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Weitere Details dazu habe es aber nicht gegeben./ajx/bek Datum der Analyse: 18.01.2018

