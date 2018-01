New Gold Inc. veröffentlichte gestern die operativen Ergebnisse des letzten Quartals und des Gesamtjahres 2017 sowie die Produktionsplanung für 2018. Insgesamt konnte das Unternehmen im vergangenen Jahr 430.864 oz Gold gewinnen und erreichte damit seine eigene Zielvorgabe von 380.000 - 430.000 oz. Im Quartal wurde eine Goldproduktion von 154.446 oz erzielt.



Darüber hinaus meldete New Gold einen Kupferausstoß von 104,3 Mio. Pfund im Jahr und von 28,1 Mio. Pfund in den letzten drei Monaten. Dieser lag damit ebenfalls im angestrebten Bereich.



Die Silberproduktion belief sich auf 1,2 Mio. oz im Gesamtjahr und 300.000 oz im Dezemberquartal.



Für 2018 ist eine Produktionsleistung von 525.000 - 595.000 oz Gold und 75 - 85 Mio. Pfund Kupfer geplant. Der Goldausstoß soll damit um 30% gesteigert werden, während die Kupferproduktion durch den Verkauf der Mine Peak sinken wird. Die All-In Sustaining Costs sollen bei 860 - 900 $/oz Gold liegen.



