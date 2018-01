BAD VILBEL (dpa-AFX) - Das Läusemittel Hedrin soll beim Bad Vilbeler Arzneimittelhersteller Stada künftig zu den wichtigsten Kassenschlagern gehören. Dafür holt das MDax -Unternehmen nun den Vertrieb für das Mittel in einigen Ländern zurück ins eigene Haus, wie Stada am Donnerstag mitteilte. Der Konzern habe eine Lizenzvereinbarung mit dem französischen Pharmariesen Sanofi vorzeitig beendet. Ab sofort werde Stada Hedrin wieder selbst in Belgien, Spanien und Portugal vermarkten. Das Mittel wurde bislang in den drei Ländern wahlweise als Silikom, Piky oder Neositrin verkauft - die Markennamen will Stada beibehalten.

Stada war im vergangenen Jahr von den Finanzinvestoren Bain und Cinven mehrheitlich übernommen worden. Die Internationalisierung erfolgreicher Produkte sei einer der Geschäftsbereiche mit dem größten Wachstumspotenzial, erklärte Konzernchef Claudio Albrecht. Diese Strategie solle auch bei der Sonnenmilch Ladival greifen, einem der wichtigsten Stada-Produkte./als/tav/edh/jha/

