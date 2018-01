Die Europäische Kommission stellt Fortschritte beim Abbau von notleidenden Krediten in den Bankbilanzen fest. Für eine Entwarnung ist es aber noch zu früh.

Auch nach fast zehn Jahren plagen die Folgen der Finanzkrise von 2008 noch Europas Banken. Ausfallgefährdete Papiere im Wert von etwa einer Billion Euro schlummern noch in den Büchern der Geldhäuser. Die notleidenden Kredite, sogenannte NPLs, gelten als das größte Risiko für die Stabilität des Bankensektors.

Der Vizepräsident der Europäischen Kommission, Valdis Dombrovskis, zeigt sich dennoch zuversichtlich, was den Abbau der notleidenden Papiere betrifft. "Die Anzahl von notleidenden Krediten zu reduzieren, ist essentiell für das Erreichen einer Bankenunion. Dabei haben die Bemühungen der Banken, der Aufsichtsbehörden, der Mitgliedsstaaten und der Kommission bereits erste Früchte getragen", sagte Dombrovskis heute in Brüssel bei der Vorstellung eines ersten Fortschrittsberichts der Europäischen Kommission zum Abbau von NPLs.

Seit 2014 sei die Zahl von NPLs um ein Drittel gesunken. Vor allem über die Fortschritte in Italien freut sich die Kommission. Lagen 2014 noch fast die Hälfte der ausfallgefährdeten Kredite in den Büchern von italienischen Banken, sind es jetzt nur noch ein Drittel bis ein Viertel. Für allzu viel Freude ist es aber noch zu früh. Die Quote der notleidenden Kredite belief sich in Italien im vergangenen Jahr auf zwölf Prozent. "Das ist immer noch zu hoch", heißt es aus Kreisen der Kommission.

Große Unterschiede zwischen den EU-Staaten

Die Lage der Banken unterscheidet sich sehr stark von Mitgliedsstaat zu Mitgliedsstaat. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...