Nike und Adidas sind seit Jahren Trendsetter in ihrer Branche. Die Aktien beider Konzerne sind darüber hinaus Megatrends. Stellt sich die Frage, welches Papier besser ist. Laut Trendfolger Michael Proffe von Proffe Invest Inc. lässt sich das nicht so einfach beantworten. Deswegen untersucht Proffe die Kurse anhand von drei verschiedenen Zeiträumen. Dabei zeigt der Trendfolger Momente auf, die Anleger nutzen können, und erklärt wer für ihn 2018 das interessantere Investment darstellt.