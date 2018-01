Liebe Leser,

sie soll dazu beitragen, die Menge an salzhaltigen Abwässern, welche in die Werra und Weser geleitet werden, zu reduzieren. Die K+S-Anlage mit dem etwas sperrigen Namen Kainitkristallisations- und Flotationsanlage (KKF) soll am Standort Hattorf die Abwassermenge des Werks Werra jährlich um 1,5 Millionen Kubikmeter drosseln, von 7,0 auf 5,5 Millionen Kubikmeter.

Standort Hattorf in der Kritik

Zur Erinnerung: Der K+S-Standort Hattorf (Philippsthal, Osthessen) war ... (Marco Schnepf)

Den vollständigen Artikel lesen ...