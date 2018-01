Aktuelle Kommentare aus dem wikifolio-Universum. Mit Links zu den jeweiligen Depots, damit man sieht, wie erfolgreich die Kommentatoren mit ihren Einschätzungen sind und wie sich die genannten Inputs in die jeweiligen Strategien einordnen. Zu unserem eigenen Wikifolio geht es HIER S&T 6.20% Wallstreet23 (BF190526): S&T AG gibt auskunft über das kommende Geschäftsjahr. Ausblick weiterhin positiv. Auch charttechnisch überzeugt die Aktie! http://www.snt.at/investor_relations/93556.de.php (18.01. 12:47) >> mehr comments zu S&T: www.boerse-social.com/launch/aktie/sant Jenoptik 4.55% smax1980 (58285): Die Aktie bei von Jenoptik zeigte nach der Aufnahme in das wikifolio "Value Driven" lange kaum Bewegung. Die Position tendierte...

