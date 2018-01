Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für Zalando auf "Underperform" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Die Erwartungen an die Margen des Online-Modehändlers seien mittlerweile angemessen, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zur Internetbranche. Den meisten Investoren sei klar geworden, dass das langfristige Margenziel (Ebit) von 10 Prozent in der Tat ein längerfristiges sein dürfte als ursprünglich angenommen. Die Pessimisten rechneten mit anhaltendem Druck auf die Margen, während die Optimisten auf die Wettbewerbsvorteile des Unternehmen in puncto Technologie und Logistik setzten./bek/tih Datum der Analyse: 18.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0063 2018-01-18/14:07

ISIN: DE000ZAL1111