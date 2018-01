Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Er habe die Schätzung für den operativen Gewinn (Ebitda) wegen höherer Investitionen des Lieferdienstes für Mahlzeiten gesenkt, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine am Markt spekulierte Übernahme von Delivery Hero durch die niederländische Takeaway.com hält der Experte zumindest auf kurze Sicht für unwahrscheinlich, weil Deutschland für beide Anbieter ein wichtiger strategischer Markt sei./bek/tih Datum der Analyse: 18.01.2018

