Die neue "Wer weiß denn sowas?"-Woche wird wieder extrem amüsant: Sie startet am Montag mit einer geballten Ladung Comedy, wenn Kaya Yanar und Ingmar Stadelmann an der Seite der Teamkapitäne Bernhard Hoëcker und Elton gegeneinander antreten. Am Mittwoch trifft der Kabarettist Dieter Nuhr auf den Verwandlungskünstler unter den Comedians Matze Knop und am Donnerstag spielt der witzigste Fernsehkoch Deutschlands, Horst Lichter, gegen den Comedian Max Giermann. Eine besondere Paarung aus Vater und Sohn hat Moderator Kai Pflaume am Dienstag zu Gast: Die Schauspieler Peter Lohmeyer und sein Sohn Louis Klamroth versuchen sich an den kniffligen und skurrilen Fragen. In den Doppelfolgen am Freitag bemühen sich zuerst die Schauspieler Henning Baum und Diana Amft und direkt im Anschluss die "Tatort"-Stars ChrisTine Urspruch und Ulrike Folkerts darum, möglichst viel Geld für ihre Unterstützer im Publikum zu erspielen. Dazu müssen die richtigen Antworten auf Fragen wie diese erraten werden:



Der heilige Rasen in Wimbledon wird ...? a) vor jedem Spiel per Hand und mit Schablone geschnitten b) von einem Habicht bewacht c) mit der Asche alter Tennisbälle gedüngt



Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.



Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 22. bis 26. Januar 2018 im Überblick: Montag, 22. Januar - die Comedians Kaya Yanar und Ingmar Stadelmann Dienstag, 23. Januar - die Schauspieler Peter Lohmeyer und Louis Klamroth Mittwoch, 24. Januar - der Kabarettist Dieter Nuhr und der Comedian Matze Knop Donnerstag, 25. Januar - der TV-Koch Horst Lichter und der Comedian Max Giermann Freitag, 26. Januar - die Schauspieler Henning Baum und Diana Amft sowie die "Tatort"-Stars ChrisTine Urspruch und Ulrike Folkerts



