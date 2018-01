Liebe Leser,

Symantec fiel im vierten Quartal deutlich unter das Diktat der Bären und musste rund 6 US Dollar pro Aktie abgeben. Positiv am Verlauf war allerdings, dass der Wert mittlerweile im Bereich von 27,50 US Dollar einen starken Halt gefunden hat. Die Unterstützung wurde mehrfach getestet und für tragfähig befunden. Von dieser Stelle aus sind demnach neue Aufwärtsbewegungen möglich. Für investierte Anleger könnten also bald bessere Zeiten anbrechen, andere könnten sich über einen ... (Stefan Klotter)

