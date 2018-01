Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Kempten (pta020/18.01.2018/14:00) - Kempten, 18. Januar 2018 - Die Geschäftsführung der Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH (REA) hat im Grundsatz beschlossen, eine neue Inhaber-Schuldverschreibung im Volumen von bis zu 75 Mio. EUR auszugeben. Die REA will ihr starkes Wachstum im Immobiliensektor fortsetzen und hat daher die Emission der unbesicherten Anleihe beschlossen.



Die angedachte Emission sieht aller Voraussicht nach ein öffentliches Angebot und eine Privatplatzierung vor. Der Mittelzufluss aus der geplanten Anleihe soll insbesondere der Finanzierung von Immobilienprojekten der Gesellschaft und für Ausbau- und Modernisierungsmaßnahmen des eigenen Immobilienportfolios dienen. Mit der Anleihe soll unter anderem auch die Kapitalbasis gestärkt werden, um die Chancen im prosperierenden Marktumfeld noch besser nutzen zu können und das Wachstum fortzusetzen.



Die für die Begebung der Anleihe erforderlichen rechtlichen Voraussetzungen, insbesondere die Einhaltung kapitalmarktrechtlicher Vorschriften für öffentliche Angebote, wurden seitens der Gesellschaft initiiert. Die Gesellschaft hofft, dass die rechtlichen Voraussetzungen spätestens im Februar 2018 für die Begebung der Anleihe vorliegen werden.



