Das Analysehaus Warburg Research hat Hypoport nach veröffentlichten Transaktionsvolumina für den zum Portfolio gehörenden Finanzmarktplatz Europace auf "Buy" belassen. Das Kursziel lautet weiterhin 159 Euro. Die Zahlen für das vierte Quartal seien aus saisonalen Gründen und wegen politischer Unsicherheiten schwach, schrieb Analystin Marie-Thérèse Grübner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Fundamental sei die Anlagestory des Finanzdienstleisters aber intakt. Der Fokus liege auf dem Ausbau des Marktanteils und auf Expansion. Der operative Gewinn könnte zwar darunter zunächst leiden, in daraus resultierenden Kursschwächen sieht er jedoch eine Kaufgelegenheit./ajx/tih Datum der Analyse: 18.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0073 2018-01-18/14:35

ISIN: DE0005493365