FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach positiven Reaktionen auf vorläufige Geschäftszahlen vom Vortag sind die Aktien von S&T am Donnerstag mit 21,20 Euro auf den höchsten Stand seit August 2003 geklettert. Die Papiere des IT-Unternehmens lagen dabei am Nachmittag mit 7,9 Prozent im Plus.

Analyst Tim Wunderlich von Hauck & Aufhäuser sah die Eckdaten des Unternehmens als Bestätigung für deren gute Positionierung und Ausführung im Wachstumsbereich des Internet-der-Dinge. Auch der erste Ausblick auf das laufende Jahr sei stark, so der Experte.

Er traut den Papieren auch nach ihrem guten Lauf mit gut einem Viertel Wertzuwachs seit Mitte Dezember mit seinem Kursziel von 23 Euro noch etwas mehr zu./ag/jha/

ISIN AT0000A0E9W5

AXC0192 2018-01-18/14:40