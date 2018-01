Oslo - Pareto Asset Management aus Oslo, Norwegen, hat in Frankfurt eine deutsche Niederlassung eröffnet, so Pareto Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Pareto Asset Management verwaltet ca. 4,5 Mrd. Euro an institutionellen Geldern, vornehmlich in globalen und nordischen Aktienfonds sowie in globalen und nordischen Unternehmensanleihen und High-Yield-Mandaten. Zum Leiter der Niederlassung wurde Dr. Oliver Roll ernannt.

Den vollständigen Artikel lesen ...