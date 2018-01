PROSIEBENSAT.1 fliegt aus dem DAX und der Kurs kann mithin steigen. Das tat er bereits am Montag dieser Woche, nachdem die Vorentscheidung gefallen war.



Zunächst müssen alle Shorter ihre Rest-Positionen noch eindecken. Das sind immerhin noch knapp 8 Prozent per 10. Januar. Alle Fonds-Verkäufe sind inzwischen erledigt. Der relativ komplizierte Umbau von PROSIEBENSAT.1 in Richtung Internet, neben TV, ist von Außenseitern schwer zu verstehen.



Die Bewertungskriterien haben wir vorgetragen. Wie weit reichen die Visionen? Die Brücke TV und Internet ist der Schlüssel und selbst Telekomkonzerne müssen sich mit dieser Frage beschäftigen, siehe auch DT. TELEKOM die in der Ausgabe auf Seite 3 besprochen wird. Unser Kursziel bleibt bei zunächst 44 €. Eine Anhebung behalten wir uns vor.



Dies ist ein Ausschnitt aus der aktuellen Actien-Börse Nr. 03 vom 20.01.2018!



