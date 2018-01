Liebe Leser,

war es das jetzt schon wieder mit dem Rebound bei der Aktie von Dialog Semiconductor plc (kurz "Dialog Semi")? Nachdem der Kurs im Dezember wegen Befürchtungen in Bezug auf den Großkunden Apple zwischenzeitlich in den Bereich 22 Euro gefallen war, hatte die Aktie danach eine spürbare Erholung hinlegen können. Dazu hatten auch die vorläufigen Zahlen für das vierte Quartal 2017 beigetragen, die einen über der bisherigen Prognose liegenden Umsatz genannt hatten. In der Folge ... (Peter Niedermeyer)

