Liebe Trader,

Übergeordnet stieg die Aktie von Apple seit den größeren Zwischentiefs aus Mitte 2016 bis November 2017 zu einem Hoch von 176,24 US-Dollar hoch. Darauf folgten zwei Konsolidierungsmonate, welche das Wertpapier zwischenzeitlich auf ein Tief von 166,46 US-Dollar abwärts drückte. Diese kurze Sammelphase wurde zu Beginn dieser zügig wieder verlassen. Seit Jahresbeginn legt das Papier nämlich wieder deutlich zu und konnte die Jahreshochs aus 2017 übertreffen. Apple möchte nämlich in den kommenden Jahren 20.000 neue Arbeitsplätze schaffen und einen neuen Campus für den technischen Kundendienst errichten, was deutlich auf einen Wachstumskurs des Unternehmens hinweist und noch weitere Kursgewinne nach sich ziehen könnte.

Long-Chance:

Da die Widerstandslinie bei 176,24 US-Dollar kürzlich durchbrochen werden konnte, gehen wir von weiter steigenden Kursnotierungen bis in den Bereich des 138,2 % Fibonacci-Retracements bei 186,58 US-Dollar aus, bis wohin auch die Long-Strategie ausgelegt ist. Die Verlustbegrenzung ist aber unterhalb des Niveaus von 169,00 US-Dollar anzusetzen. Für den nicht auszuschließenden Fall eines Rücksetzers unter das Stop-Niveau, müssen Investoren mit Verlusten der Apple-Aktie bis 189,30 US-Dollar rechnen. An der 200-Tage-Durchschnittslinie von derzeit 157,24 US-Dollar ist wieder mit einer Stabilisierung des Wertpapiers zu rechnen. ________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 179,10 US-Dollar

Kursziel: 186,58 US-Dollar

Stopp: < 169,00 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 10,10 US-Dollar

Zeithorizont: 1 - 2 Monate

________________________________________________________________________

Wochenchart:

Tageschart:



Apple Inc., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 179,10 US-Dollar; 15:15 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

