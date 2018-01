Original-Research: PHARMING - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu PHARMING Unternehmen: PHARMING ISIN: NL0010391025 Anlass der Studie: Update Empfehlung: BUY seit: 18.01.2018 Kursziel: 1,90 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Simon Scholes, CFA First Berlin Equity Research has published a research update on Pharming Group NV (ISIN: NL0010391025). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 1.70 to EUR 1.90. Abstract: The FDA has stated that it will issue a verdict on the approval of Ruconest for prophylaxis of hereditary angioedema (HAE) by 21 September. Following this news, we are bringing forward our forecast for the timing of first post-approval revenues in prophylaxis from 2019 to Q4 2018. We also lower our discount rate for future prophylaxis revenues to reflect the increased probability of approval. We now see fair value for the share at EUR1.90 (previously: EUR1.70). We maintain our Buy recommendation. First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Pharming Group NV (ISIN: NL0010391025) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 1,70 auf EUR 1,90. Zusammenfassung: Die FDA hat verkündet, dass sie eine Entscheidung bezüglich der Zulassung von Ruconest für die Prophylaxe von hereditärem Angioödem (HAE) bis 21. September treffen wird. Infolge dieser Nachricht verlegen wir unsere Prognose der ersten Umsätze in der Prophylaxe nach der Zulassung von 2019 auf Q4 2018 vor. Darüber hinaus haben wir die zukünftigen Umsätze in der Prophylaxe zu einem niedrigeren Satz als bisher eskomptiert, um die höhere Zulassungswahrscheinlichkeit zu berücksichtigen. Wir sehen den fairen Wert der Aktie nunmehr bei EUR1,90 (vorher: EUR1,70). Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/16033.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

ISIN NL0010391025

