Die DocCheck Medizinbedarf und Logistik GmbH zieht im März nach Köln. Die Verlagerung des Firmensitzes erfolgt zum 1. April 2018. Im Zuge dessen werden Investitionen in Höhe von 1,8 Mio. Euro unter anderem in ein neues hochautomatisiertes Versandlager in Hürth getätigt.

Die neue Logistik schafft Ressourcen für die Flankierung des starken Wachstums des Shops im Bereich eCommerce. Helmut Rieger, Geschäftsführer der DocCheck Medizinbedarf und Logistik GmbH und CCO der DocCheck AG, ergänzt dazu: "Unsere Kapazitäten am Standort Weil im Schönbuch waren erschöpft. Wir mussten uns neu aufstellen, um weiter zu expandieren. Rund um Köln können wir nun unser Wachstum neu skalieren und alle Synergien unter dem DocCheck Dach voll ausnutzen."

Im Zuge der Sitzverlagerung wird das Team eCommerce verdoppelt. "Wir treiben Relaunch, Sortimentsausbau und Prozessoptimierung mit dem Team voran", führt Susanne Körber, Head of eCommerce, aus.

Das neue Lager hat eine Größe von ca. 2.000 qm mit Erweiterungsmöglichkeiten. So kann ganz Deutschland innerhalb von 24 Stunden mit Praxisbedarf beliefert werden. Hinzu kommt eine exzellente Anbindung an die Benelux-Staaten.

