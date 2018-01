Liebe Leser,

so positiv das Börsenjahr 2017 für die E.ON-Aktie verlief, so schwer tut sich der Wert in 2018. Nun gut, 2018 ist noch ein ausgesprochen kurzes Börsenjahr, aber für den Versorger steht bereits einiges auf dem Spiel, denn es geht um die wichtige Frage, ob die Käufer den Abverkauf, der seit dem Hoch von Anfang November bei 10,81 Euro das Kursgeschehen bestimmt, endlich beenden können.

Aktuell ist die E.ON-Aktie auf die Marke von 9,00 Euro zurückgefallen und versucht hier ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...