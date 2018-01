mid Detroit - 390 PS, 583 Newtonmeter und rund drei Tonnen Lebendgewicht: ein Ford F-350 Super Duty ist ein US-Truck, wie er im Buche steht. Allein eine normale Fahrt in solch einem V8-Biest sorgt für ein erhabenes Gefühl. Weit über den Dächern der übrigen Verkehrsteilnehmer thront sein Denker und Lenker in einer mehr als großzügig geschnittenen Kommandozentrale. Schon die Mittelarmlehne im Format eines Kleintisches bietet ein Raumgefühl, wie es sich manch ein Student in seinem Ein-Zimmer-Apartment ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...