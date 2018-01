Der Goldpreis hat seit seinem Dezembertief um fast 100 Dollar zulegen können. Manche fürchten nun einen Rückfall in die alte Handelsspanne. Doch das ist nicht in Stein gemeißelt, denn der US-Dollar könnte für weit höhere Notierungen sorgen.

Saisonales Muster funktioniert auch 2018

Wir hatten Sie schon frühzeitig auf die besondere Saisonalität beim Goldpreis hingewiesen (hier). Nach dem Dezembertief legte der Unzenkurs in den vergangenen Jahren mit schöner Regelmäßigkeit zu und bescherte in der Folge Goldanlegern, aber auch Aktionären von Goldminengesellschaften kräftige Kursgewinne (siehe Chart GDX). Wer unserem Hinweis gefolgt ist, kann sich über satte Buchgewinne freuen. Nun aber, da der Goldpreis auf hohem Niveau konsolidiert, kommen von überall her die Kritiker und wollen einen Absturz herbeireden. Darauf muss man nicht unbedingt hören.

Hauptgrund: der schwache Dollar

Denn es gibt in diesem Jahr neben der Sorge vor einem Absturz der hoch bewerteten Aktienmärkte einen Hauptgrund für den Anstieg beim Goldpreis: die Schwäche des US-Dollar. Der Greenback hat nicht nur gegenüber dem Euro, sondern auch gegenüber dem Yen und vielen Schwellenländerwährungen kräftig abgegeben. Es handelts sich hier also nicht um eine Euro-Stärke, wie viele unken. Vielmehr sind es die Sorgen vor einer höheren Verschuldung in den USA, der fehlenden politischen ...

