BERLIN (Dow Jones)--Die Analysten von RBC erwarten, dass der finnische Stromkonzern Fortum erst nach einem Jahr die volle Kontrolle über den Düsseldorfer Energieversorger Uniper anstreben wird. Grund ist für die Analysten die gültige Rechtslage, wie aus einem Research-Papier hervorgeht.

Nach Ende der Annahmefrist am 2. Februar müssten die Finnen allen Aktionären für den Zeitraum von 12 Monaten Aufschläge zahlen, wenn sie den kürzlich eingestiegenen Fonds Elliott und Knight Vinke deren Anteile an Uniper außerbörslich zu einem höheren Preis abkaufen wollten, heißt es in dem Papier.

Anfang Februar endet die Annahmefrist für das Angebot an alle Uniper-Aktionäre, die Anteile für 22 Euro je Papier zu übernehmen. Das ist der Preis, zu dem Fortum die 47-prozentige Restbeteiligung der Uniper Mutter Eon übernehmen will. Weil der Anteil größer ist als 30 Prozent, musste Fortum allen Anteilseignern ein Angebot machen.

Die Uniper-Aktie wird am Markt aktuell mit 25,34 Euro gehandelt, also gut 15 Prozent über dem Angebotspreis von 22 Euro. Deshalb gehen bislang kaum Aktionäre auf die Offerte ein.

Der Kauf der Anteile von Elliott und Knight Vinke, die zusammen über 10 Prozent an Uniper halten, käme also sehr teuer. Fortum müsste demnach auch Eon einen kräftigen Nachschlag überweisen. "Deshalb ist es wahrscheinlich, dass Fortum den Status Quo beibehält und dann noch einmal versuchen könnte, die Kontrolle zu gewinnen", meinen die Fachleute von RBC.

Ihrer Einschätzung zufolge könnte der Konzern aus dem hohen Norden auch einfach an der Börse Anteile zum aktuellen Marktpreis nachkaufen, was sie aber für eine anstrengende Übung halten, um auf die Kontrollmehrheit von 75 Prozent zu kommen.

Fortum zahlt Eon für die 47 Prozent knapp 4 Milliarden Euro. Uniper hatte das Übernahmeangebot über Monate als feindlich bekämpft.

