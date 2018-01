Liebe Leser,

das Jahr 2018 ist noch ausgesprochen jung, aber die Südzucker-Aktie führt schon mit großem Vorsprung eine Auswertung an, in der man normalerweise als Aktionär sein Investment gar nicht erst finden möchte, weder weit vorne noch auf den hinteren Plätzen.

Gemeint ist die Liste mit den Aktien aus dem HDAX, die sich seit Jahresanfang am schlechtesten entwickelt haben. Einsam an der Spitze steht hier die Südzucker-Aktie, die es in diesem noch so kurzen Jahr bereits auf einen ... (Dr. Bernd Heim)

