mid Frankfurt am Main - In der Automobilbranche war das Jahr 2017 geprägt von Negativ-Meldungen und einer dicken, schwarzen Diesel-Abgaswolke. Trotzdem verzeichnete Kia in Deutschland ein deutliches Wachstum gegenüber dem Vorjahr. Der Geschäftsführer von Kia Motors Deutschland, Steffen Cost, zieht eine positive Bilanz: "Wir setzen auf gesundes und nachhaltiges Wachstum." Kia verzeichnet für 2017 ein Gesamt-Wachstum von 5,86 Prozent, bei den alternativen Antrieben ein Plus von sagenhaften 196,5 ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...