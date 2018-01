Nach dem Einbruch der vergangenen Tage geht es am Donnerstag bei der Kryptowährung Bitcoin wieder nach oben. Am Nachmittag steht dem Branchendienst CoinMarketCap.com zufolge ein Plus von rund 20 Prozent. Ein virtueller Taler kostet rund 11.800 US-Dollar. Auch die sogenannten "Altcoins", alternative Cyber-Devisen wie Ethereum oder Ripple, stiegen...

