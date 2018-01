Charles-Edouard Bouée prognostiziert einen Umbruch im Digital-Geschäft. Der Roland-Berger-Chef ist sicher: Newcomer auf der Feld der Künstlichen Intelligenz verdrängen in wenigen Jahren die Internet-Riesen aus den USA.

Einer der bekanntesten Unternehmensberater glaubt an Künstliche Intelligenz (KI), aber nicht an Google - das ist vielleicht die überraschendste Erkenntnis, die Charles-Edouard Bouée vermittelt. Der Chef von Roland Berger ist sich sicher, dass KI "in den nächsten zehn Jahren alles verändern wird", wie er bei einem Gespräch in der Münchener Zentrale erklärte. Die Technologie werde ein "entscheidendes Element" für das Wachstum der Zukunft - und ganz neue Global Player hervorbringen.

Große Unternehmen wie Google oder Facebook, die heute noch den digitalen Markt beherrschen, seien in der Regel zu groß für die erforderlichen Innovationen, urteilt Bouée. Und sie würden alles tun, um ihr Stammgeschäft nicht zu gefährden: "Doch die Werbeerlöse, von denen Google und die anderen heute leben, gibt es in einigen Jahren so nicht mehr." Das sei rückläufiges Geschäft.

Die bisherigen KI-Investitionen der großen US-Konzerne dienten andererseits nur dazu, mit alter Technik mehr Gewinn aus den eigenen Kunden herauszuquetschen. Innovativ sei das nicht, findet der Berater, der in Kürze auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos in einem kleinen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...