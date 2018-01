Die DZ Bank hat den fairen Wert für Jenoptik vor Eckdaten für 2017 von 26,50 auf 30,00 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Dem fairen Wert lägen höhere Gewinnschätzungen zugrunde, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Hersteller optischer Geräte und von LED-Technik dürfte die eigenen Ziele im vergangenen Jahr erreicht haben. Neue Impulse könnten vom Kapitalmarkttag am 8. Februar ausgehen./bek/la Datum der Analyse: 18.01.2018

