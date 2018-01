Die Aktie von Lanxess ist heute Morgen auf ein neues Rekordhoch gestiegen. In der aktuellen Marktphase ist das zwar nicht ungewöhnlich, da zahlreiche Einzelwerte auf Allzeithoch notieren. Bei dem Spezialchemiekonzern ist der Ausbruch aber besonders spannend, weil die Aktie in den vergangenen Monaten gleich mehrfach an den alten Hochs gescheitert war. Die technischen Analysten von HSBC Trinkaus weisen deshalb auch darauf hin, dass der Titel das gesamte vergangene Jahr innerhalb einer seitlichen Schiebezone zwischen knapp 60 und gut 70 Euro verharrt habe und im großen Bild sogar schon seit sieben Jahren seitwärts tendiere. Der Anstieg auf neue Hochs sei zudem "eines der besten Signale der technischen Analyse", das durch das relativ hohe Handelsvolumen zusätzliche Bestätigung erhalte. Das sehen wohl auch die Akteure bei wikifolio.com so. Nachdem Ende Dezember bereits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...