Vancouver, British Columbia, Kanada, 18. Januar 2018 - Global Cannabis Applications Corp. (GCAC oder das Unternehmen) (CSE: APP, FWB: 2FA, OTCQB: FUAPF), ein führender Entwickler von innovativen Datentechnologielösungen für die Cannabisbranche, freut sich, die Einführung der mobilen Anwendung Prescriptii in Kanada bekannt zu geben. Prescriptii bietet der medizinischen Cannabisbranche Zugang zu Wissenschaft und modernster Technologie und verfolgt als oberstes Ziel, Patienten bei der Verwaltung ihrer medizinischen Cannabismedikamente zu unterstützen. Sobald eine definitive Genehmigung für Prescriptii vorliegt, wird die App auf Apple und Google Play verfügbar sein.

Prescriptii ist eine intuitive mobile Anwendung, die es den Patienten ermöglicht, wichtige Informationen über ihre medizinischen Cannabisprodukte abzurufen und sich gleichzeitig an Umfragen zu Erfahrungswerten und Wirksamkeit von Produkten zu beteiligen. Das ist die Quintessenz unseres Pain-to-Strain-Modells, meint Brad Moore, CEO von GCAC. Die App Prescriptii wird auf regionaler Ebene eingeführt, da sie Informationen liefert, die auf lokal verfügbare Produkte zugeschnitten sind, wie z.B. Cannabisstämme, Ausgabestellen, bestimmte Erkrankungen und die Wirksamkeit der Produkte. Kanada ist mit seiner bereits gut etablierten medizinischen Cannabisbranche ein logischer Markt, um diese sehr spezielle Anwendung einzuführen. In weiterer Zukunft wird die App dann auch in anderen Regionen und Sprachen wie Französisch, Deutsch und Italienisch verfügbar sein. Mit den aktuell erhältlichen Funktionen gehen wir davon aus, dass sich die App Prescriptii bei den medizinischen Cannabispatienten größter Beliebtheit erfreuen wird.

Prescriptii ist vor allem auf aktive Patienten, die medizinisches Cannabis verwenden, zugeschnitten. Die App hilft den Patienten dabei, die geeigneten Produkte für ihre medizinische Problemstellung zu finden. Die Patienten können damit einfach feststellen, wie die Cannabisprodukte, die ihnen verschrieben wurden, bewertet werden, Produkte kennenlernen, die anderen Patienten verschrieben wurden, und Rückmeldungen zu deren Wirksamkeit abgeben. Es handelt sich dabei um eine intuitive mobile Anwendung, die den Nutzern folgende Funktionen ermöglicht: - Sie können persönliche Profile auf Basis spezifischer Erkrankungen anlegen um festzustellen, welche Stämme am besten für die Behandlung der entsprechenden Symptome geeignet sind. - Sie können zwischen den einzelnen Erkrankungen und Symptomen hin- und herschalten, um die Wirksamkeit von Produkten nachzuverfolgen. - Sie können Cannabisprodukte auffinden, die Patienten mit ähnlichen Symptomen geholfen haben. - Sie können die ihnen verschriebenen Produkte bewerten und prüfen und Rückmeldungen in Form von Einzelberichten abgeben. - Sie können Produktbeschreibungen, Rezensionen, Preise und Verkaufsstellen nachlesen. - Sie haben Zugriff auf interaktive Landkarten, um ihre Produkte zu finden.

Prescriptii ist ein wichtiger Teil der Technologiefamilie Citizen Green, bei der sechs Kerntechnologien zum Einsatz kommen: mobile Anwendungen, künstliche Intelligenz, Reg Tech, smarte Datenbanken, Blockchain und digitale Prämien-Coupons (Tokens), mit denen Datenmaterial für die Rekrutierung von Probanden zu klinischen Studien gesammelt wird. Die Plattform Citizen Green ist die weltweit erste End-to-End-Lösung für Daten zu medizinischem Cannabis - zwischen Patienten und Regulierungsbehörde.

Prescriptii ist auf CannaLife, eine weitere einzigartige Citizen Green-App mit mehr als 17.000 Anwendern, abgestimmt. CannaLife wurde entwickelt, um über eine einzige soziale Plattform Konversationen zu führen, Gedanken auszutauschen und die Informationsvermittlung zu fördern. CannaLife ist der äußerst erfolgreichen App Opinit nachempfunden und baut auf einer Online-Community auf, in der reale Konversationen stattfinden. Mit einer eigenen Suchmaschine ausgestattet, informiert diese App die Nutzer über aktuelle Trends, wem sie folgen sollen, welche Tags sie anschließen und mit welcher Community sie sich vernetzen sollen. Die Nutzer können sich auch als Konversationsführer positionieren, indem sie ihre eigene Fangruppe gründen oder über einen Snapshot Informationen auf einer Webseite zu teilen.

Mit den Apps Prescriptii und CannaLife sowie der Datenplattform Citizen Green sichert sich GCAC eine Führungsposition, um mit Hilfe von Wissenschaft und moderner Technologie wichtige Einblicke in die medizinische Cannabisbranche zu gewinnen.

Über Global Cannabis Applications Corp. Global Cannabis Applications Corp. ist ein international führendes Unternehmen, das auf die Planung, Entwicklung, Vermarktung und den Erwerb innovativer Datentechnologien für die Cannabisbranche spezialisiert ist. Die Plattform Citizen Green ist die weltweit erste End-to-End-Lösung für Daten zu medizinischem Cannabis - zwischen Patienten und Regulierungsbehörde. Zum Einsatz kommen sechs Kerntechnologien - mobile Anwendungen, künstliche Intelligenz, Reg Tech, smarte Datenbanken, Blockchain- und digitale Prämien-Wertmarken -, um Kandidaten für klinische Studien auszuwählen. Diese Technologien erleichtern die Verbreitung digitaler Konversationen von Gleichgesinnten in der medizinischen Cannabisbranche. Unter der Leitung von Experten der digitalen Branche und der Cannabisbranche setzt GCAC vor allem auf eine globale Expansion über Mundpropaganda (virales Marketing), indem im Cannabismarkt ein optimales digitales Nutzererlebnis geboten wird.

