Mit QVC2 und QVC Style erhalten der zweite und dritte TV-Kanal des digitalen Handelsunternehmens QVC ab Februar 2018 eine neue Positionierung und werden gleichzeitig umbenannt. Damit soll das Profil der verschiedenen Kanäle geschärft sowie Kunden mehr Vielfalt geboten werden. Auch die Live-Sendezeit wird weiter erhöht.



In Zeiten der Digitalisierung müssen Versandhändler den Erlebnisfaktor beim Shopping mehr denn je in den Vordergrund stellen. Mit der Neupositionierung der TV-Kanäle sowie dem weiteren Ausbau des Live-Programms reagiert das digitale Handelsunternehmen QVC auf diese Entwicklung und folgt dem Wunsch seiner Kunden nach einem abwechslungsreichen Shoppingerlebnis.



Neuausrichtung als Teil der Unternehmensstrategie



"Mit der Neupositionierung des zweiten und dritten TV-Kanals reagieren wir auf die Bedürfnisse unserer Kunden und können eine noch größere Auswahl an Produkten und Shows bieten", erklärt Mathias Bork, CEO QVC Deutschland. "Darüber hinaus trifft die im letzten Jahr auf QVC Plus eingeführte Live-Sendezeit von vier Stunden täglich auf äußerst positive Resonanz. Im Dezember lag der Umsatz während dieser Live-Stunden rund 300 Prozent höher als bei der Ausstrahlung von Wiederholungen." Auch wenn QVC für ein einzigartiges Einkaufserlebnis über alle Vertriebskanäle hinweg steht, ist es für das Unternehmen wichtig, jede Plattform auch individuell zu betrachten und erfolgreich weiterzuentwickeln.



Ein größeres Einkaufserlebnis



Ab dem 1. Februar 2018 werden die TV-Kanäle QVC Plus und QVC Beauty & Style daher umbenannt, inhaltlich noch klarer vom Hauptsender QVC getrennt und die Livesendezeit erhöht: QVC Plus wird zu QVC2 (Claim: "More of what you love") und steht "für noch mehr Lieblingsprodukte". Neben Wiederholungen von Highlight-Produkten und -shows werden in den Livestunden auch kanalspezifische Premieren gezeigt. Der Livestunden-Anteil wird aufgrund des großen Erfolges zudem erhöht: von vier auf fünf Stunden täglich (18-23 Uhr)*. QVC Beauty & Style sendet zukünftig unter QVC Style (Claim: "Find your perfect style"). Dort finden Kunden dann ein größeres und aufeinander abgestimmtes Fashion-, Beauty- und Schmuckangebot. Der erste Kanal QVC steht wie gewohnt für ein ausgiebiges Live-Programm (17 Stunden täglich) mit vielen Produktneuheiten und Premieren.



* Erst im Juni 2017 waren die Live-Stunden aufgrund der hohen Einschaltquoten und Umsatzzahlen von QVC Plus (jetzt: QVC2) von zwei auf vier Stunden täglich erhöht worden.



