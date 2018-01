BYD: Längst noch nicht in trockenen Tüchern!

In meiner Betrachtung vom 05.11.17 (1. und 3. Chart) hatte ich für die Aktie des chinesischen Autobauers einen kleinen Anstieg, bis ca. 8.40 € und eine sich anschließende Korrektur bis in den Bereich um 6.22 € in Aussicht gestellt. Die zwischenzeitliche Performance hat diese Prognose im weitestgehenden Sinne nachgezeichnet, wenngleich sich die letzte Phase noch nicht ausgebildet hat.

Momentan befindet sich die Aktie in der kleinen Welle (b) und damit in einer aufwärtsgerichteten Korrektur. Deren Ziel liegt nicht wesentlich über dem 1.00 Retracement bei 7.8672 € und damit in relativ geringer Entfernung zum aktuellen Kursniveau. Maximal könnte(b) auch eine Sprosse höher bis zum 1.62 Retracement (8.3243 €) klettern; sehr realistisch ist dieses Szenario indes nicht.

Nach Abschluß von (b) wird die sich anschließende (c) noch einmal erheblichen Verkaufsdruck auf die Aktie ausüben. In dessen Folge ist von einem Abverkauf bis zur Unterstützung bei 6.2282 € (0.62 Retracement) auszugehen. Damit würde Welle (ii) ihren lehrbuchhaften Abschluß finden. Auch auf dieser Seite kann ich keine signifikant größere Bewegung ausmachen, sodaß ich keine Dramatisierung der Situation erkennen kann. Gefahren würden erst mit Bruch des 0.76 Retracements (5.7096 €) die Bühne betreten. Gesetzt den Fall, ist jegliches positive Denken für längere Zeit at Acta zu legen.

Die Aktie von BYD bildet derzeit noch eine größere Korrektur aus, daher rate ich von erneuten Engagements ab. Erst nach Abschluß der aktuellen Korrektur (ii) wird sich ein erneutes längerfristiges Kaufsignal ergeben, wie der Langzeitchart es zeigt. Positionen sollten spätestens auf dem 0.76 Retracement bei 5.7096 € abgesichert werden.

Henrik Becker