Optimismus bei der Porzellan-Manufaktur Meissen: Nachdem 2016 wieder ein Verlust in der Bilanz stand, sollen nun Millioneninvestitionen in Produktion und Gebäude das Unternehmen zurück in die schwarzen Zahlen bringen.

Trotz verlustreicher Jahre blickt die Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen zuversichtlich in die Zukunft. Bis 2022 sollen rund 28 Millionen Euro vor allem in die Produktion und Gebäude investiert werden; bis Ende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...