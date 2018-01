Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Donnerstag von seiner freundlichen Seite gezeigt. Der Leitindex Dax schloss 0,7 Prozent höher bei 13.281,43 Punkten, erzielte damit den höchsten Schlusskurs seit zwei Wochen. Beim Euro Stoxx 50 steht mit einem kleinen Plus von 0,1 Prozent bei 3.616,11 Zählern. Die Rally an den US-Börsen vom Mittwoch und...

