Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Berlin (pta024/18.01.2018/17:40) - Die Hauptversammlung der Pearl Gold AG hat am Abend des 17. Januar 2018 die kürzlich gerichtlich bestellten Mitglieder des Aufsichtsrates (Herren Christian Naville, Gregor Hubler und Robert G. Faissal) im Amt bestätigt und drei weitere Mitglieder (Herren Louis Couriol, Dr. Amadou Baba Sy und Ifra Diakité) in den Aufsichtsrat gewählt. Die Wahl aller sechs Mitglieder erfolgte bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2021 beschließt.



Zugleich verabschiedete die Hauptversammlung einen Beschluß über die Abberufung der vorher amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrates (Herren Robert Francis Goninon, Konstantin von Klitzing, Pierre Roux, Roy Darius Maybud, Chris Simon Ainsworth und Alireza Mahdavi). Ebenso wurde ein Beschluss über den Vertrauensentzug gegenüber dem bisherigen Vorstand der Gesellschaft, Herr Michael Reza Pacha, gefasst.



Aussender: PEARL GOLD AG



ISIN(s): DE000A0AFGF3 (Aktie)



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc.