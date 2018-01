ZÜRICH (Dow Jones)--Gute Konjunkturdaten aus den USA und China haben den schweizerischen Aktienmarkt am Donnerstag gestützt. Das am Vorabend veröffentlichte Beige Book der US-Notenbank zeugte von einer robusten Verfassung der US-Wirtschaft und trieb die Kurse an der Wall Street auf Rekordstände. Am Donnerstagmorgen meldete China dann ein etwas stärkeres Wirtschaftswachstum als erwartet.

Der SMI gewann 0,1 Prozent auf 9.452 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursverlierer und neun -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 45,25 (zuvor: 50,98) Millionen Aktien.

Angeführt wurde der SMI von Geberit, die um 6,5 Prozent zulegten. Der Hersteller von Sanitärtechnik hatte überraschend gute Geschäftszahlen vorgelegt.

Eine Kaufempfehlung der Credit Suisse verhalf laut Händlern der UBS-Aktie zu einem Plus von 1,6 Prozent. Der Kurs von Credit Suisse stieg um 1,4 Prozent.

Roche-Aktien setzten ihre Talfahrt fort, wenn auch langsamer. Sie hatten schon in den vergangenen Tagen Verluste verbucht, nachdem der CEO des Unternehmens die Anleger in einem Zeitungsinterview auf schwächere Margen eingestimmt hatte. Die Titel schlossen 0,1 Prozent niedriger.

Ferner bremsten die ebenfalls schwergewichteten Aktien von Novartis und Nestle mit Abgaben von 0,4 und 0,5 Prozent den SMI.

